Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazırım. Ama onunla görüşmenin bir anlamı var mı?" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kısa süre içerisinde bir araya gelebileceklerinin sinyalini geçtiğimiz günlerde vermişti. 

Bunun akabinde Zelensky, barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye'yi işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Çin'de yaptığı son açıklamada, görüşme için adresin Moskova olacağını söyledi. 

PUTİN MESAJINI ÇİN'DEN VERDİ

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

Çin'de törene davetli olan liderlerden Putin, önemli açıklamalara da burada imza attı. 

Putin, uzun zamandır gündemde olan Zelensky ile görüşme ihtimali için, "hazır olduğunun" mesajını verdi. 

"ZELENSKY MOSKOVA'YA GELEBİLİR"

Putin, "Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin." diyerek yeri de açıklamış oldu. 

"ÇİN ZİYARETİM BAŞARILI"

Basın toplantısının devamında Çin ziyaretinin sonuçlarını başarılı bulduğunu belirten Putin, Çin'deki formatın yabancı meslektaşlarıyla gayri resmi ortamda buluşma imkanı sunduğunu söyledi. 

"UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNİ SORGULAMIYORUM"

Putin ayrıca, "Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine her zaman itiraz etti, ancak AB üyeliğini sorgulamadı." diyerek Ukrayna'nın NATO ısrarına da gönderme yaptı. 

