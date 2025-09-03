Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''

Her yaptığıyla gündem olan Kerem Bürsin, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bürsin, kendi hakkında bilinmeyen gerçekleri anlatı. Cinsellik hakkında söyledikleriyle tüm gözleri üzerinde çekti. Bakın neler söyledi...

Genç kızların gözdesi Kerem Bürsin, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce zorlu bir süreçten geçtiğini söylemişti. Yakın zamanda ise küresel çapta izlenen ve tüm dünyada yoğun ilgi gören ABTalks kanalına konuk olduğu bölümde gençlik yıllarında Amerika'da şoförlük yaptığını ve bu deneyimin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kadınlarla kurduğu dostluklara da değinen Bürsin, "Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kendisi hakkında merak edilen birçok konuya açıklık getiren yakışıklı oyuncu, açıklamalarına devam etti.

Kariyer basamaklarını çıkmaya başlamadan önceki süreçte oldukça uzun süre işsiz kaldığını dile getiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Los Angeles'taki ilk işinin bir sosyal medya ajansında olduğunu anlattı, "Instagram yoktu o zamanlar. Annelerin blog yazdığı bir dönemdi. Ben de fenomen annelere toplu e-postalar atarak markalara ulaşmaya çalışıyordum."

''Şoförlük yaptım, spor salonunda çalıştım...''

Boston'da üniversite eğitimi alan Bürsin, mezuniyet töreninde hipoglisemi nedeniyle bayılarak çenesini kırdığını ifade etti. Oyunculuk öncesinde farklı alanlarda çalıştığını da dile getiren Bürsin, o dönemi şöyle anlattı, "Şoförlük yaptım, spor salonunda çalıştım, antrenörlük yaptım. İlk ücretli işim bir fast food reklamıydı. Bir sandviçten ısırık aldım ve bin dolar kazandım. Babama anlatırken inanılmaz heyecanlıydım."

''Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir''

Kadın-erkek dostluğu konusunda net bir görüşe sahip olan oyuncu, toplumda hâlâ geçerli olan bazı önyargılara karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı, "Hayatım boyunca kadınlarla çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir. Bunun aksini düşünmek bana mağara adamı zihniyeti gibi geliyor."

''Seçilmiş aile kavramına inanıyorum''

Fiziksel olarak ailesinden uzak geçirdiği yıllara rağmen, duygusal bağlarını hiç kaybetmediğini vurgulayan Kerem Bürsin, aile kavramını şu sözlerle tanımladı, "Aile, kan bağı değil; güven ve yakınlıktır. Seçilmiş aile kavramına da inanıyorum."