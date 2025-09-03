BIST 10.758
DOLAR 41,17
EURO 48,09
ALTIN 4.711,80
HABER /  MAGAZİN

Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''

Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''

Her yaptığıyla gündem olan Kerem Bürsin, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bürsin, kendi hakkında bilinmeyen gerçekleri anlatı. Cinsellik hakkında söyledikleriyle tüm gözleri üzerinde çekti. Bakın neler söyledi...

Abone ol

Genç kızların gözdesi Kerem Bürsin, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce zorlu bir süreçten geçtiğini söylemişti. Yakın zamanda ise küresel çapta izlenen ve tüm dünyada yoğun ilgi gören ABTalks kanalına konuk olduğu bölümde gençlik yıllarında Amerika'da şoförlük yaptığını ve bu deneyimin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Kadınlarla kurduğu dostluklara da değinen Bürsin, "Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kendisi hakkında merak edilen birçok konuya açıklık getiren yakışıklı oyuncu, açıklamalarına devam etti.

Kariyer basamaklarını çıkmaya başlamadan önceki süreçte oldukça uzun süre işsiz kaldığını dile getiren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Los Angeles'taki ilk işinin bir sosyal medya ajansında olduğunu anlattı, "Instagram yoktu o zamanlar. Annelerin blog yazdığı bir dönemdi. Ben de fenomen annelere toplu e-postalar atarak markalara ulaşmaya çalışıyordum."

Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...'' - Resim: 0

''Şoförlük yaptım, spor salonunda çalıştım...''

Boston'da üniversite eğitimi alan Bürsin, mezuniyet töreninde hipoglisemi nedeniyle bayılarak çenesini kırdığını ifade etti. Oyunculuk öncesinde farklı alanlarda çalıştığını da dile getiren Bürsin, o dönemi şöyle anlattı, "Şoförlük yaptım, spor salonunda çalıştım, antrenörlük yaptım. İlk ücretli işim bir fast food reklamıydı. Bir sandviçten ısırık aldım ve bin dolar kazandım. Babama anlatırken inanılmaz heyecanlıydım."

Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...'' - Resim: 1

''Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir''

Kadın-erkek dostluğu konusunda net bir görüşe sahip olan oyuncu, toplumda hâlâ geçerli olan bazı önyargılara karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı, "Hayatım boyunca kadınlarla çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir. Bunun aksini düşünmek bana mağara adamı zihniyeti gibi geliyor."

''Seçilmiş aile kavramına inanıyorum''

Fiziksel olarak ailesinden uzak geçirdiği yıllara rağmen, duygusal bağlarını hiç kaybetmediğini vurgulayan Kerem Bürsin, aile kavramını şu sözlerle tanımladı, "Aile, kan bağı değil; güven ve yakınlıktır. Seçilmiş aile kavramına da inanıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme