BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,09
ALTIN 4.722,35
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!

CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden ihraç edilen Gürsel Tekin'den savunma istedi. Gürsel Tekin'in 15 gün süresi olduğu öğrenildi. Sözlü ya da yazılı savunma verebilecek olan Tekin'in parti içindeki faaliyetleri donduruldu.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ihraç haberini duyurmasının ardından "savunmasının alınmadığını" belirten Gürsel Tekin ihraç kararına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP, harekete geçti.

GÜRSEL TEKİN'DEN SAVUNMA İSTENDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma yapmasını istedi.

Buna göre Tekin'in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır