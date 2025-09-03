CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden ihraç edilen Gürsel Tekin'den savunma istedi. Gürsel Tekin'in 15 gün süresi olduğu öğrenildi. Sözlü ya da yazılı savunma verebilecek olan Tekin'in parti içindeki faaliyetleri donduruldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ihraç haberini duyurmasının ardından "savunmasının alınmadığını" belirten Gürsel Tekin ihraç kararına sert tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP, harekete geçti.

GÜRSEL TEKİN'DEN SAVUNMA İSTENDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma yapmasını istedi.

Buna göre Tekin'in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma yapması bekleniyor.