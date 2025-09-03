BIST 10.738
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, Rus ekibi Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

Milli maçlar arası nedeniyle ülkesinin kampına katılması beklenen Djiku ile ilgili Gana Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı.

Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Çad ile yapılacak karşılaşmada Djiku'nun, yeni takımıyla sözleşme imzalayacak olması nedeniyle Moskova'da olduğu ve Akra şehrine gelemediği duyuruldu.

31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılacağı ifade edildi. Djiku, Gana'nın Mali ile oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.

