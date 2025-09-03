Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, peygamberimizin hayatının insanlık için örnek olduğunu vurguladı ve bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlattı. Erdoğan, kadın ve çocuğa şiddetin arttığına dikkat çekerek peygamberimizin öğretilerine daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi; Filistin ve Gazze’de yaşananlara da değinerek “Netanyahu denilen kafirin kıyamına asla seyirci kalamayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı”nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Diyanet İşleri Başkanlığımızın değerli mensupları, muhterem hocalarımız, farklı ülkelerden programa katılan kıymetli dostlarımız, çok değerli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan Peygamber Efendimizin, yeryüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle böylesine müstesna bir atmosferde bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Yurt dışından gelerek programımıza iştirak eden Müslüman ülkelerin dini liderlerini ve kıymetli ilim erbabımızı da aramızda görmekten duyduğum memnuniyeti bilhassa ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Leyle-i Mevlid'in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Burada şunun da altını çizerek ifade etmek arzusundayım. Peygamberimiz her anıyla emsal teşkil etmiştir. Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir. Peygamber aile yaşantısında da hepimiz için iyi örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı ilan ettik.

Peygamberimiz kız çocuklarının o diri diri gömüldüğü karanlık bir dönemde zamanı aşan tavsiyeleri ile insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır. Kadın ve çocuğa şiddetin endişe verici yere ulaştığı günümüzde peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç odluğuna inanıyorum. Hafta boyunca yapılacak faaliyetlerin aile konusundaki farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum. Elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Allah razı olsun.

"NETANYAHU DENİLEN KAFİRİN KIYAMINA ASLA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Peygamberimiz aynı zamanda maşukumuz sultanımız en sevgilimizdir. Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya'dan Afrika'ya tüm cihanı sarmıştır. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Onun için biz şuanda Filistin'deyiz. Onun için biz şuan Gazze'deyiz. Onun için biz şuan Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen kafirin kıyamına asla seyirci kalamayız.

Şuan kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan'dadır. Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlar için de açacağız. Bölgemizde ve dünyamızda barışın hakim olması için alemlerin rabbine niyazda bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntılarında bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara haksızlıklara zulümlere rağmen reyise asla kapılmayacağız.

Mazlumların yüzünü güldürecek insanlığına yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler efendimizin davetinde mevcuttur. Başka yerde ilham aramaya gerek yok. Diyanet İşleri Başkanlığımızın engellere karalama kampanyalarına aldırmadan fedakarca çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum.