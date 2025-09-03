İsrail, Gazze'yi işgal planının ikinci aşamasına başladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'ni topyekûn işgal etme planının ikinci aşaması olan "Gideon'un Savaş Arabaları" operasyonunun başladığını duyurdu.

Zamir, Gazze'deki işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bu operasyonun ikinci aşamasının, Gazze kentine yönelik hava ve kara saldırılarının yoğunlaştırılmasını içerdiğini belirtti.

El Cezire'nin haberine göre, İsrail'in bu saldırılarına misilleme olarak Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, "Musa'nın Asası 2" adını verdiği karşı operasyonu başlattı.