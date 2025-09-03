BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,09
ALTIN 4.722,35
HABER /  DÜNYA

Trump'tan Hamas ve esir açıklaması: Hızlı bir şekilde değişecek!

Trump'tan Hamas ve esir açıklaması: Hızlı bir şekilde değişecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan esirlere ilişkin açıklamada bulundu. Trump "Hamas'a 20 esirin hepsini geri vermesini söyleyin. Meseleler hızlı bir şekilde değişecek. Bu sona erecek." dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasını, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yapan Trump "Hamas'a 20 esirin tamamını geri vermesini söyleyin. 2, 5 ya da 7 değil. Meseleler hızlı bir şekilde değişecek. Bu, sona erecek." dedi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!
CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması