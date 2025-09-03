Almanya’da seçim öncesi 6 aday hayatını kaybetti

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül’de yapılacak yerel seçimler öncesi AfD’den 6 aday hayatını kaybetti.

Almanya'nın 18 milyon nüfuslu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 14 Eylül Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden altı adayın ölümü sosyal medyada komplo teorilerini tetikledi.

Kampanya döneminde farklı tarihlerde, ikisi yedek dördü asıl listeden AfD üyesi toplam altı kişi yaşamını yitirdi. Bu isimlerden en az birinin intihar ettiği, bir diğerinin ise böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı. Diğer isimlerin ölüm nedenlerine ilişkin kamuoyuna bilgi verilmedi. Ancak polis ölümlerin hiçbirinde "dışarıdan müdahale" şüphesi bulunmadığına dair net bir açıklama yaptı.

Adayların ölümleri üzerine bazı bölgelerde oy pusulaları yeniden basılmak zorunda kalınırken, posta yolu ile erkenden oy kullanan seçmenlerden oylarını yenilemeleri istendi.

AfD yönetiminden "komplo teorisi" açıklaması

Parti yönetimi de konuya ilişkin açıklama yaptı. AfD Eyalet Başkan Yardımcısı Kay Gottschalk eldeki bilgilerin şüpheli bir duruma işaret etmediğini söyledi. Vakaların inceleneceğini belirten Gottschalk, yine de bunu "komplo teorilerine kapılmadan" yapmak istediklerini belirtti.

Eyalet sınırları içindeki 427 belediyede, belediye başkanlığı, il ve ilçe meclis üyeliği ve mahalle temsilciliği gibi pek çok pozisyon için binlerce adayın yarıştığı seçimlerde başka partilerden de toplam altı adayın öldüğü bildirildi. Yaşamını yitirenlerden birinin Federal Hükümetin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), diğerinin ise Yeşiller adayı olduğu biliniyor.