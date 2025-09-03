BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,07
ALTIN 4.734,41
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Sezonu’nun lig sıralamasında Türkiye’nin tek temsilcisi olan Galatasaray, UEFA’ya oyuncu listesini iletti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında yer almaya hak kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

BARIŞ ALPER KARARI

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği liste:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.

Defans: Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.

Orta Saha: Gabriel Sara, Roland Sallai, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina.

Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

1. Hafta: 18 Eylül Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22.00

2. Hafta: 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool - 22.00

3. Hafta: 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt - 19.45

4. Hafta: 5 Kasım: Ajax - Galatasaray - 23.00

5. Hafta: 25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise - 20.45

6. Hafta: 9 Aralık: AS Monaco - Galatasaray - 23.00

7. Hafta: 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

8. Hafta: 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere 'özel yetenek sınavı' desteği
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere 'özel yetenek sınavı' desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme sessiz kalamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme sessiz kalamayız
İsrail, Gazze'yi işgal planının ikinci aşamasına başladı
İsrail, Gazze'yi işgal planının ikinci aşamasına başladı
Trump'tan Hamas ve esir açıklaması: Hızlı bir şekilde değişecek!
Trump'tan Hamas ve esir açıklaması: Hızlı bir şekilde değişecek!
CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!
CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi: 15 gün süre verdiler!
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
Fenerbahçeli futbolcunun transferini federasyon duyurdu
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Putin duyurdu: Zelensky ile görüşmeye hazırım
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Türkiye yardım etmişti! 'Türkiye, Petrol ve gazdan fayda sağlasın istiyoruz'
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Kerem Bürsin'in cinsellik için söyledikleri olay oldu! Bilinmeyen gerçekleri itiraf etti ''Cinsellik olmadan...''
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Gözler 15 Eylül 2025'deki CHP 'mutlak butlan' davasında! Alman sitesinin Kılıçdaroğlu kulisi olay
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı
Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı