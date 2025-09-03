Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Sezonu'nun lig sıralamasında Türkiye'nin tek temsilcisi olan Galatasaray, UEFA'ya oyuncu listesini iletti.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında yer almaya hak kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
BARIŞ ALPER KARARI
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bildirdiği liste:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.
Defans: Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay.
Orta Saha: Gabriel Sara, Roland Sallai, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Mario Lemina.
Forvet: Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
1. Hafta: 18 Eylül Eintracht Frankfurt - Galatasaray - 22.00
2. Hafta: 30 Eylül: Galatasaray - Liverpool - 22.00
3. Hafta: 22 Ekim: Galatasaray - Bodo/Glimt - 19.45
4. Hafta: 5 Kasım: Ajax - Galatasaray - 23.00
5. Hafta: 25 Kasım: Galatasaray - U.S Gilloise - 20.45
6. Hafta: 9 Aralık: AS Monaco - Galatasaray - 23.00
7. Hafta: 21 Ocak: Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
8. Hafta: 28 Ocak: Manchester City - Galatasaray - 23.00