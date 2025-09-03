BIST 10.738
Enrico Macias konseri öncesi flaş karar!

Fransız- Cezayir kökenli müzisyen Enrico Macias’ın 5 Eylül’de İstanbul’da vereceği konser, sanatçının İsrail’e yakın duruşu nedeniyle bazı çevrelerin tepkisini çekmişti. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer verildi; 

05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico MACIAS konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

