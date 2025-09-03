Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Mayıs 2024’te yüzde 75 ile zirve yapan enflasyonun bugün yüzde 33 seviyelerine gerilediğini, yıl sonunda enflasyonun yüzde 29’un altına düşmesini beklediklerini söyledi.

Enflasyonun farklı kalemlerindeki gelişmeleri de paylaşan Karahan, "Temel mallar enflasyonu yüzde 20’ye, gıda enflasyonu yüzde 28’e geriledi. Hizmet enflasyonu yüzde 50’nin altına inse de kira ve eğitim kalemleri nedeniyle yüksek seyrediyor. Her kalemde dezenflasyon sürüyor. Beklentilerdeki iyileşme, piyasa faizlerinin düşmesini destekliyor" diye konuştu.