BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,14
ALTIN 4.711,02
HABER /  GÜNCEL

Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir çay ocağına motosikletten açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çay ocağına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde bulunan çay ocağına seyir halindeki motosikletten tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda çay ocağında oturan E.K. ve M.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü
Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü
CHP'de Barış Yarkadaş Disiplin Kurulu'na sevk edildi
CHP'de Barış Yarkadaş Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.
Grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.
Yapay zekanın su tüketimi şaşırttı
Yapay zekanın su tüketimi şaşırttı
KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerini koruyun
KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerini koruyun
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
Kassam Tugayları duyurdu! Musa'nın Asası Operasyonu başlatıldı!
Kassam Tugayları duyurdu! Musa'nın Asası Operasyonu başlatıldı!
Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz
Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı!
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı!
Almanya’da seçim öncesi 6 aday hayatını kaybetti
Almanya’da seçim öncesi 6 aday hayatını kaybetti
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?