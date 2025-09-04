BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,12
ALTIN 4.710,83
HABER /  DÜNYA

Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü

Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 ölü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Abone ol

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyadaki videoda tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de Barış Yarkadaş Disiplin Kurulu'na sevk edildi
CHP'de Barış Yarkadaş Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.
Grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.
Yapay zekanın su tüketimi şaşırttı
Yapay zekanın su tüketimi şaşırttı
KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerini koruyun
KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerini koruyun
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü
Kassam Tugayları duyurdu! Musa'nın Asası Operasyonu başlatıldı!
Kassam Tugayları duyurdu! Musa'nın Asası Operasyonu başlatıldı!
Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz
Fatih Karahan: Yıl sonu enflasyonun yüzde 29'un altına düşmesini bekliyoruz
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı!
Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı!
Almanya’da seçim öncesi 6 aday hayatını kaybetti
Almanya’da seçim öncesi 6 aday hayatını kaybetti
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Gürsel Tekin, Özel ve Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın
Kayseri OSB’de keçe fabrikasında yangın