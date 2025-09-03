EuroBasket'te Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.Abone ol
EuroBasket 2025 A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90'lık skorla yenmeyi başardı.
Alperen Şengün, istatistikleriyle karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.
Milli yıldız, mücadeleyi 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist ile tamamladı.
Bu sonuçla 5'te 5 yapan A Milli Takım, grubunu lider tamamladı.
SON 16'DA RAKİBİMİZ İSVEÇ
Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.
İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer alarak son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.
TÜRKİYE: 95 - SIRBİSTAN: 90
Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)
Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2
Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5
1. Periyot: 19-18
Devre: 46-49
3. Periyot: 74-73