Grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.

EuroBasket'te Sırbistan'ı 95-90 mağlup ederek grupta 5'te 5 yapan Türkiye, grubunu lider tamamladı.

EuroBasket 2025 A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90'lık skorla yenmeyi başardı.

Alperen Şengün, istatistikleriyle karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Milli yıldız, mücadeleyi 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist ile tamamladı.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan A Milli Takım, grubunu lider tamamladı.

SON 16'DA RAKİBİMİZ İSVEÇ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya gelecek.

İlk yenilgisini yaşayan Sırbistan ise grupta ikinci basamakta yer alarak son 16 turunda Finlandiya ile eşleşti.

TÜRKİYE: 95 - SIRBİSTAN: 90

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2

Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-73

