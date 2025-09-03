Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek kadrosunu UEFA’ya bildirdi.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, lig aşamasında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi.
Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar
Orta Saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Jhon DurAn, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:
1. Hafta: 24 Eylül - Dinamo Zagreb (D)
2. Hafta: 2 Ekim - Nice
3. Hafta: 23 Ekim - Stuttgart
4. Hafta: 6 Kasım - Viktoria Plzen (D)
5. Hafta: 27 Kasım - Ferencvaros
6. Hafta: 11 Aralık - Brann (D)
7. Hafta: 22 Ocak - Aston Villa
8. Hafta: 29 Ocak - FCSB (D)
İlk maç deplasmanda
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçına 24 Eylül'de Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında deplasmanda çıkacak.
Sarı-lacivertliler, sahasındaki ilk maçını ise 2 Ekim'de Ligue 1 ekiplerinden Nice karşısında oynayacak.
Fenerbahçe, birinci torbadan eşleştiği Aston Villa ile 22 Ocak'ta Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.