Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe, lig aşamasında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar

Orta Saha: Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Jhon DurAn, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki fikstürü şöyle:

1. Hafta: 24 Eylül - Dinamo Zagreb (D)

2. Hafta: 2 Ekim - Nice

3. Hafta: 23 Ekim - Stuttgart

4. Hafta: 6 Kasım - Viktoria Plzen (D)

5. Hafta: 27 Kasım - Ferencvaros

6. Hafta: 11 Aralık - Brann (D)

7. Hafta: 22 Ocak - Aston Villa

8. Hafta: 29 Ocak - FCSB (D)

İlk maç deplasmanda

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçına 24 Eylül'de Hırvat ekibi Dinamo Zagreb karşısında deplasmanda çıkacak.

Sarı-lacivertliler, sahasındaki ilk maçını ise 2 Ekim'de Ligue 1 ekiplerinden Nice karşısında oynayacak.

Fenerbahçe, birinci torbadan eşleştiği Aston Villa ile 22 Ocak'ta Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

