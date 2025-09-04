BIST 10.738
İstanbul Valiliği resmen duyurdu, tepki yağmıştı o konser iptal edildi

İstanbul Valiliği resmen duyurdu, tepki yağmıştı o konser iptal edildi

Cezayirli Yahudi kökenli şarkıcı, söz yazarı, besteci ve müzisyen Enrico Macias, 5 Eylül'de İstanbul'da konser verecekti. Gelen tepkilerin ardından İstanbul Valiliği konserin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, İsrail'e verdiği destekle bilinen Cezayirli Yahudi kökenli Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül Cuma günü Harbiye'de yapılması planlanan konserinin, yoğun tepkiler ve etkinliğin protesto edilmesine yönelik çağrılar üzerine iptal edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico MACIAS konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması yasaklandı

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır."

