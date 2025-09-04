BIST 10.738
DOLAR 41,17
EURO 48,10
ALTIN 4.675,22
HABER /  EKONOMİ

Akaryakıtta fiyat değişti! Kallavi zam sonrası tabelalar güncellendi

Akaryakıt fiyatları uzun süre hareketsiz kalmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda benzine zam gelmişti. Bu kez motorinin fiyatı güncellendi. Büyük zam sonrası tabela değişti. Güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve küresel gelişmelerden etkileniyor. 

BENZİN DE ZAMLANMIŞTI

Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

NTV'de yer alan habere göre motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi.  Benzin fiyatlarında ise; herhangi bir değişiklik olmadı.

Akaryakıtta fiyat değişti! Kallavi zam sonrası tabelalar güncellendi - Resim: 0

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakası

Benzin:52.79 TL

Motorin:54.16 TL

LPG:25.88 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin:52.94 TL

Motorin:54.29 TL

LPG:26.51 TL

