Akaryakıtta fiyat değişti! Kallavi zam sonrası tabelalar güncellendi

Akaryakıt fiyatları uzun süre hareketsiz kalmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda benzine zam gelmişti. Bu kez motorinin fiyatı güncellendi. Büyük zam sonrası tabela değişti. Güncel akaryakıt fiyatları...Abone ol
Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve küresel gelişmelerden etkileniyor.
BENZİN DE ZAMLANMIŞTI
Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.
MOTORİNE BÜYÜK ZAM
NTV'de yer alan habere göre motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruşluk zam geldi. Benzin fiyatlarında ise; herhangi bir değişiklik olmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakası
Benzin:52.79 TL
Motorin:54.16 TL
LPG:25.88 TL
İstanbul Avrupa yakası
Benzin:52.94 TL
Motorin:54.29 TL
LPG:26.51 TL