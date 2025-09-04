A Milli Takım'da Alperen Şengün'den Jokic sözleri

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan ve grubu lider tamamlayan A Milli Takım oyuncusu Alperen Şengün, Nikola Jokic'e karşı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, Sırbistan galibiyetini değerlendirdi.

Yıldız isim, "Sırbistan iyi bir takım, turnuvanın favorisi. Bizim için büyük bir galibiyet. Bundan sonraki her maç zor. Bundan sonra kaybedersek eve gidiyoruz ve eve gitmek istemiyoruz biz! Umarım hayallerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Alperen, sözlerine, "Bundan sonra her maç zor. Turnuvada iyi ve kötü takım yoktur. Gün gün gidersiniz. İsveç maçını izledik. Sert oynuyorlar. Biz de aynı şekilde oynayacağız ve umarım kazanıp yolumuza devam edeceğiz!" diye devam etti.

Alperen Şengün, Jokic ile ilgili, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncusu son zamanlarda. Ona karşı oynamak ve bu galibiyeti almak bizim için çok önemliydi. Beni boş bırakınca ben de özgüvenli bir şekilde attım." diye konuştu.