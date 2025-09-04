Toyota yeni elektrikli aracını Avrupa'da üretecek

Toyota, tamamen elektrikli yeni modelinin üretimini, Çekya'nın Kolin kentindeki fabrikasında başlatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, çoklu mobilite stratejisiyle ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Toyota, tamamen elektrikli yeni modelinin üretimini, Çekya'nın Kolin kentindeki fabrikasında başlatacak. Araç, şirketin Avrupa'da üreteceği tamamen elektrikli ilk model olacak.

Şirket, duyuruyu, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Lukas Vlcek ve Toyota Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata'nın katılımıyla gerçekleştirilen törende açıkladı.

Modelin üretimiyle birlikte, şirket, tesise, yeni elektrikli aracın üretimi için yaklaşık 680 milyon avro tutarında yatırım gerçekleştirilecek.

Yeni araç ve bataryası üretimiyle yeni boya ve kaynak atölyeleri için tesis, 152 bin metrekareden 173 bin metrekareye genişletilecek.

Yılda yaklaşık 220 bin 'Aygo X' ve 'Yaris Hybrid' modeli üreten tesis, elektrikli araç üretiminin devreye alınmasıyla birlikte çok yönlü üretim kapasitesini artıracak. Yeni yatırım, doğrudan istihdama da katkı sağlayacak.

Toyota'nın Çekya'daki üretim yolculuğu 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Şimdiye kadar 4.5 milyondan fazla araç üreten tesis, 2002'de Aygo üretimiyle faaliyetine başladı. 2021'de şirketin tam mülkiyetine geçen tesis, halihazırda yaklaşık 3 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin Çekya yatırımları, 2002-2005 döneminde yeni fabrikanın inşası ve üretim başlangıcı için 1 milyar 69 milyon avroyla başladı. Ardından 2020-2024 döneminde 'Yaris' ve 'Aygo X TNGA' üretimi için kapasite artırımı ve diğer yatırımlar kapsamında 251 milyon avro yatırım gerçekleştirildi. Toplamda 2002-2024 yılları arasında yapılan yatırım 1 milyar 320 milyon avroya ulaştı.

Yeni elektrikli araç yatırımı ise 2040'a kadar Avrupa'daki operasyonlarını karbon nötr hale getirmeyi amaçlayan şirket için çok yönlü mobilite stratejisinde önemli bir kilometre taşını daha temsil ediyor.