Çocuklarımızı sanal tuzaklardan koruyalım!

Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak, Sanal Bahis Uygulamları ile 18 yaş altı çocuklara yönelik tuzaklar kurularak suça sürüklendiğine dair dikkat çeken uyarı yaptı!

Abone ol



Nuran Kırlak, son dönemlerde gündemde olan ve toplum için ciddi bir tehdit oluşturan sanal bahis konusu hakkında açıklamada bulundu.

Kırlak, sanal bahis uygulamalarının özellikle 18 yaş altı çocuk ve gençleri hedef aldığını; çocukların kandırıldığını, ailelerin ise ağır bedeller ödediğini vurgulayarak, bu tehlikeye karşı acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti.

Sanal Bahisin Yükselişi ve Gençler Üzerindeki Tehlikesi

Türkiye'de sanal bahis siteleri, genç neslin geleceğini karartan bir bela haline dönüştü. Özellikle 18 yaş altı çocuklar, hızlı para kazanma hayaliyle bu tuzaklara düşüyor ve hem kendileri hem aileleri ağır bedeller ödüyor. Ekonomik zorluklar, toplumsal baskılar ve dijital dünyanın cazibesi, sorunu her geçen gün büyütüyor. Son dönemde artan vakalar, aile yapılarını parçalarken, toplumda da ekonomik yaralar açıyor. Bu haberimizde, sanal bahisin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini, gerçek hikayeleriyle gelinen noktaya dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanal bahis, yani online kumar ve bahis platformları, pandemi sonrası dönemde patlama yaptı. Resmi raporlara göre, Türkiye'de yasa dışı bahis pazarının yıllık hacmi milyarlarca liraya ulaşıyor. Ancak en büyük tehlike, bu sitelerin 18 yaş altı gençleri hedeflemesi. Çocuklar, akıllı telefonları aracılığıyla kolayca hesap açıyor, ailelerinden gizli oyunlara dalıyor ve kısa sürede büyük kayıplar yaşıyor. Bu kayıplar sadece parasal değil; psikolojik travmalar, sosyal kopukluklar ve hatta suç eğilimleri doğuruyor. Aileler, çocuklarının borçlarını kapatmak için evlerini satıyor, toplum ise bu bağımlılığın yarattığı kaos sebebiyle zorluklar yaşadığı gerçeğine dikkat çekmektedir.

Açıklamalarına devam eden Nuran Kırlak, bahis siteleri, gençleri parlak vaatlerle kandırıyor: Kolay kazanç, bonuslar ve heyecanlı oyunlar. Uzmanlara göre, kumar bağımlılığı en çok 18-35 yaş aralığını vuruyor, ama 18 yaş altı çocuklar da yüksek risk altında. Gençler, yetişkinlere göre 1,5 kat daha fazla kumar eğilimi gösteriyor. Çevrimiçi platformlar, çocuklar için erişimi daha da kolaylaştırıyor. Ailede veya çevrede kumar oynayan varsa, risk katlanıyor. Gerçek hikayeler, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bir babanın sosyal medyada paylaştığı deneyim yürek burkuyor: Oğlu, Bitcoin ve sanal kumar oyunlarında 1,5 milyon lira kaybetmiş, bu yüzden aile dağılmış. Aynı köyde üç genç, benzer nedenlerle evlerini terk etmiş.Son vakalardan birinde bir genç sanal bahis sitesi üzerinden tanıştığı kişilerce tehdit edildiği gerekçesiyle şüphelilere oturdukları sitenin giriş kartı ile evin anahtarını ve babasının yatak odasında bulunan kasanın şifresini verdiğini öne sürdü. Evindeki kasadan ise toplam değeri 10 milyona yakın TL, euro ve dolar banknotları ile ziynet eşyaları çalındı. Bu tür olaylar, sanal bahisin sadece para kaybı olmadığını, gerçek hayatta soygun ve şiddet riskini de taşıdığını gösteriyor. Çocuklar, para kaybettikçe daha derinlere batıyor ve bu döngü onları depresyon, kaygı bozukluğu gibi sorunlara sürüklediğini belirtmektedir.

Başkan Kırlak, bahis bağımlılığı, çocuklar ve ergenlerde yetişkinlere göre daha yaygın olduğunu, çoğu yetişkin hasta, çocuklukta bu oyunlarla tanışmış.Türkiye'deki ekonomik kriz, gençleri yasa dışı bahise iten ana nedenlerden. İşsizlik ve hayaller, onları bu tuzaklara çekiyor. Sosyal medya reklamları, ünlülerin sorumsuz tanıtımlarıyla birleşince, çocuklar kolayca avlanıyor bazı spor kulüplerinin sponsorlukları bile bu sitelerle bağlantılı ve çocuklar bundan etkileniyor.diyen Kırlak, Çocuklar, sanal bahislerde para kaybederek aile ekonomisini sarsıyor. Bu kayıplar, gençlerin mali sorumluluk duygusunu yok ediyor ve onları kötü yollara itiyor. Bazıları hesaplarını kiralayarak para kazanmaya çalışıyor, ama bu dolandırıcılık ve ceza davalarına yol açıyor. Son operasyonlarda 26 bin Papara hesabı tespit edilmiş, 13 milyarlık para akışı görülmüş. Bu rakamlar, sorunun devasa boyutunu yansıtmaktadır.

Nuran Kırlak, Aileler üzerindeki ekonomik ve duygusal yıkım üzerine açıklamalarda da bulundu.Sanal bahis, çocuklar kadar aileleri de ezer geçer. Çocukların gizli oyunları, aile içinde güven krizlerine neden oluyor. Aileler, borçları ödemek için kredi çekiyor, evlerini ipotekliyor veya işlerini kaybediyor. Bu, toplumun ekonomik yapısını zedeliyor; yasa dışı bahis, kayıt dışı ekonomiyi şişiriyor ve vergi kayıplarına yol açıyor. Gençler kredi kartlarına gömülüyor ve ailelerini zor durumda bırakıyor. Öğrenciler geçim sıkıntısıyla hesap kiralıyor, ama bu onları suç ortağı yapıyor. Aileler, bağımlılığı fark ettiğinde çok geç oluyor. Psikolojik travma, kimlik sorunları ve yalnızlaşma, ilişkileri koparıyor. Toplum bazında, sanal bahis milyarlarca doları yurt dışına kaçırıyor. Bu, milli servet kaybı demek. Ekonomik baskılar gençleri oyunlara iterken, aileler eziliyor. Sonuçta suç oranları yükseliyor; para kaybı, gençleri hırsızlık veya dolandırıcılığa yöneltiyor. Yeşilay'a göre, sanal kumar bağımlılığı diğerlerini geçmiş. Bu istatistikler korkutucu. Ebeveynler, dijital tehditlere karşı bilinçli olmalı. Rehberler, erişimi sınırlamayı öneriyor. Ama çoğu aile farkında değil. Sosyal medya suçları, cezaları gerektiriyor; ancak önleme esas düzenlemeler vedilikle çözüme kavuşturulmalıdır.Dedi

Toplum ve devlet el ele olarak bu krize karşı çözüm Adımları Atılmalı! diyen Nuran Kırlak, Hukuki cezalar ağırlaştırılmalı. Yasadışı bahisçilere bin liralık idari ceza yetmiyor; daha caydırıcı yaptırımlar lazım. Ünlüler ve fenomenler, bahis reklamı yaptığında hesap vermeli.

Bilinç kampanyaları şart. Gençlere gerçek hikayeler anlatılmalı, ailelere dijital ebeveynlik eğitimi verilmeli. Çin gibi yaş sınırlamaları getirilmeli. Türkiye'de PUBG'nin aylık kazancı 20 milyon dolar; 18 yaş altı yasaklansa, bağımlılık düşer.

Son operasyonlar umut veriyor: 19 ilde 198 kişi yakalanmış. Ama daha fazla eylem lazım. Siyasiler, bahis önergelerini desteklemeli. Toplum olarak çocuklarımızı korumalıyız.

Başkan Kırlak, Bu tehlike karşısında susmayın. Çocuğunuz sanal bahis oynuyor mu? Aileniz benzer bir soygun tehdidiyle karşılaştı mı? belki bir ailenin kurtuluşu olur. Birlikte bu yıkımı durdurabiliriz.