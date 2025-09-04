Yurtiçi Kargo, "Türkiye'nin Güvenilir Markası" seçildi

Yurtiçi Kargo, Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Türkiye İtibar Endeksi' araştırmasında Türkiye'nin en güvenilir markası oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırmanın son 6 yılında üst üste sektörünün en itibarlı markası seçilen Yurtiçi Kargo, bu başarısının devamı olarak Türkiye'nin güvenilir markası ödülüne layık görüldü.

Türkiye İtibar Endeksi​​​​​​​, her yıl en az 72 ilde yapılan ve ortalama 16 bin kişinin katılımıyla tamamlanan anket çalışmalarıyla Türkiye'nin en itibarlı markalarını belirliyor.

Yurtiçi Kargo, son 6 yıl boyunca lojistik ve kargo sektöründe zirvedeki konumunu koruyarak güven, sadakat ve itibarıyla öne çıkmayı başardı. Bu istikrarlı başarısı sonucunda marka, Türkiye'nin güvenilen markası unvanını da alarak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, elde edilen başarının yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda markanın gelecek vizyonunun da bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şirket olarak, 40 yılı aşkın süredir kullanıcı memnuniyetini ve güvenini işlerinin merkezine koyduklarını aktaran Önyol, 'Bugün aldığımız bu ödül, milyonlarca müşterimizin bize duyduğu güvenin somut bir karşılığıdır. Çalışma arkadaşlarımızın özverili gayreti, teknolojik yatırımlarımız ve yenilikçi lojistik çözümlerimizle sektörümüzde öncü olmayı sürdürüyoruz. Bizim için en büyük ödül, müşterilerimizin kargolarını gönül rahatlığıyla bize emanet edebilmesidir.' ifadelerini kullandı.

Önyol, ilerleyen dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren güçlü altyapılarını sürekli geliştirdiklerini aktaran Önyol, şöyle devam etti:

'Dijitalleşme, otomasyon ve yeşil lojistik uygulamalarına yaptığımız yatırımlar, yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt vermek için. Sürdürülebilirlik anlayışıyla filomuza kattığımız elektrikli araçlardan, operasyon merkezlerimizdeki robot teknolojilerine kadar attığımız her adım, markamızın güvenilirliğini daha da pekiştiriyor. Hedefimiz, yalnızca Türkiye’nin değil, bölgenin de en güvenilir lojistik markası olarak değer yaratmaya devam etmek.'

Önyol, aldıkları ödülün çalışanlardan kullanıcılara, iş ortaklarından tüm topluma kadar geniş bir kesimin başarısı olduğunu vurguladı.

Güven duygusunun bir markanın sahip olabileceği en değerli hazine olduğunun altını çizen Önyol, 'Bu ödül, Yurtiçi Kargo'nun yalnızca bir kargo şirketi değil, Türkiye'nin güven odaklarından biri olduğunun kanıtıdır. Biz, bu güvenin gücüyle yolumuza daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.' değerlendirmesini yaptı.