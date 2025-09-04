Fatih Altaylı'nın Gürsel Tekin kulisi bomba! Özgür Özel iddiası da olay

SİLİVRİ Cezaevindeki Fatih Altaylı'dan bomba bir Gürsel Tekin kulisi geldi. Fatih Altaylı'nın dediğine göre "Mahkeme Gürsel Tekin ile temasa geçmiş. Kayyum listesini Tekin hazırlamış. Gürsel Tekin 5 gün önceden olacakları biliyormuş. Fatih Altaylı yaşanan gelişmelere bakarak Özgür Özel'in akibetiyle ilgili de 'tutuklanabilir' iddiasında bulundu.

Abone ol

SİLİVRİ Cezaevinde hapis yatan Fatih Altaylı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Dediğine göre Gürsel Tekin olacakları 5 gün öncesinden biliyordu. Gürsel Tekin, atama kararı duyurulunca bu gelişmeden haberdar olmadığını, söz konusu olayı TV'den öğrendiğini söylemişti. Herkes CHP'den istifa ettiğini sanırken, üyelik aidatını 1 gün önceden yatırdığı ve hiç istifa etmediği ortaya çıkmıştı.

5 GÜNDÜR BİLİYORDU HATTA...

Fatih Altaylı, Gürsel Tekin'in 'bilmiyordum' söylemiyle ilgili aldığı kulis bilgisini paylaştı. Altaylı tarafından aktarılanlara göre Gürsel Tekin, kayyum olarak atanacağından 5 gündür haberdardı. Hatta diğer atanan isimleri de kendisi hazırlamış. Altaylı söz konusu iddiasını şu ifadeler ile aktardı:

Bu karar ve kayyum olarak atanma öncesi ile ilgili mahkeme geçen hafta Gürsel Tekin ile temasa geçmiş. Kayyum listesini Tekin hazırlamış. Gürsel Bey 5 gündür bu kararı ve kayyum olarak atanacağını biliyor ve tahmin ediyormuş.

EKREM İMAMOĞLU ÇOK SİNİRLENMİŞ

Fatih Altaylı cezaevinde Ekrem İmamoğlu'na haberi kendi avukatının verdiğini ve İmamoğlu'nun çok sinirlendiğini söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL DE TUTUKLANABİLİR

Fatih Altaylı CHP İstanbul İl başkanlığı kararının daha önemli gelişmelerin sinyali olduğunu söyledi. Altaylı'nın iddiasına göre bu olaylar serisi Özgür Özel'in tutuklanmasına kadar gidebilir. Altaylı şunları kaydetti:

-Bu gözü kara tutuma bakarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılacağını, hatta daha da ileri gidilerek CHP Genel Başkanının tutuklanması ihtimali de artık gündemde olabilir.



