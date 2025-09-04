BIST 10.815
Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu!

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu!

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, yarışmada bir söz vermişti. Verdiği sözü unutmayan ünlü boksör, şampiyonluğun ardından kupasını asıl sahibine teslim etti. İşte detaylar...

Sporcu Adem Kılıççı, Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Survivor'da gösterdiği üstün başarı ile kendinden oldukça söz ettiriyordu. İzleyenlerin gözdesi olan Kılıççı, yarışmanın ardından da sık sık gündeme gelmeye devam etti. 

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu! - Resim: 0

Şampiyon Adem Kılıççı oldu

Geçtiğimiz ocak ayında başlayan Survivor 2025, 13 Haziran tarihinde İstanbul'da sona erdi. Adem Kılıççı ve Batuhan Karacakaya'nın finale kaldığı yarışmada şampiyon Adem Kılıççı oldu. 

Survivor'a sakat olmasına rağmen, arkadaşı Seyda Keser'e söz verdiği için katılmaktan vazgeçmeyen ve üstün performans gösteren Adem Kılıççı hastane ziyareti gerçekleştirdi.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu! - Resim: 1

''Aylar sonra kardeş ziyareti''

Adem Kılıçcı, o anları sosyal medya hesabında şu sözlerle paylaştı: "Aylar sonra kardeş ziyareti. Bir aydır tedavideyiz, karantina altındayız... Çok az kaldı inşallah"

Şampiyon olduktan sonra kupayı Seyda Keser'e armağan edeceğini söylemekten çekinmeyen Adem Kılıççı sözünü tuttu. Arkadaşını hastanede ziyaret eden Kılıççı, "Kardeşimi ziyaret etik. Hem kupasını artık sahibine verelim, hem de kandilini kutlayalım dedik. İnşallah bu mücadeleyi kazanıp evimize gideceğiz." paylaşımında bulundu.

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu! - Resim: 2

