Gürsel Tekin: 'Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 4 kişilik heyetle birlikte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması ve yerine kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşanıyor.

"PAZARTESİ GÜNÜ GELİYORUM"

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre CHP'ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini söyledi.

Tekin kendisiyle birlikte atanan 4 kişiyle birlikte 2 gündür çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

BUGÜN 3 İSİMDEN RANDEVU İSTEYECEK

"Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini bütünlüğünü düşünen insanlarız. Sorun da karar da bizden kaynaklı değil ancak yüz yüze bakacağız demiştim 2023'te il kongresinde" diyen Tekin ayrıca; CHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gün içerisinde randevu isteyeceğini söyledi. Tekin ayrıca, Özgür Çelik'i de arayacağını ve randevu talep edeceğini belirtti.

"SIKINTI SONRADAN CHP'Lİ OLANLARLA..."



CHP İstanbul il binasındaki nöbetle ilgili de konuşan Tekin, "O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz" dedi.

KAYYUM ATANACAĞINI BİLİYOR MUYDU?

Kayyum olarak atanacağını bildiği iddialarına ilişkin olarak ise Tekin, o tartışmaların içine girmek istemediğini ve o davada taraf olmadıklarını söyledi.