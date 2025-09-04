Fuzul yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı

Fuzul, teslimatlarla 2025'in ilk 6 ayında toplam 29,14 milyar lira değerinde ev ve araç finansmanına aracılık ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fuzul, 2025'in ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket yeni müşteri sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 kat artırdı. Yılın ilk 6 ayında teslimat sayısını bir önceki yıla göre yüzde 277 artırarak yaklaşık 35 bin konut ve araç teslimi gerçekleştiren Fuzul, çok sayıda kişinin gelecek planlarına ulaşmasına aracılık etti.

Fuzul, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Şirketin, yılın ilk 6 ayında sisteme katılan yeni müşteri sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169'luk büyümeyle yaklaşık 35 binden 90 bine yükseldi.

Bu ivme şirketin, toplam müşteri portföyüne de doğrudan yansıdı. Buna göre şirketin geçen yıl sonunda 162 bin 854 olan aktif müşteri sayısı, 2025'in ilk yarısı itibarıyla 241 bin 93'e ulaştı.

Şirketin geçen yılın sonunda 145,5 milyar lira olan aktif sözleşme tutarı, 2025'in ilk yarısında 269,4 milyar liraya yükseldi.

Fuzul, yıl sonunda yeni müşteri sayısının 200 bine ulaşmasını bekliyor

Faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz bir model sunarak bireylerin kendi birikimleriyle konut veya araç sahibi olmalarını kolaylaştıran Fuzul'ün başarısı, sadece finansal büyüme verileriyle sınırlı kalmadı.

Yılın ilk yarısında 35 bine yakın konut ve araç teslim eden Fuzul, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla teslimat sayısını yüzde 277, teslimat tutarını ise yüzde 477 artırdı. Şirket, teslimatlarla yılın ilk 6 ayında toplam 29,14 milyar lira değerinde ev ve araç finansmanına aracılık etti.

Yılın ilk yarısında elde edilen güçlü büyüme ivmesi, Fuzul'ün yıl sonu beklentilerini de olumlu etkiledi. Şirketin yakaladığı söz konusu ivme, yılın ilk yarısında 2024'ün toplam yeni müşteri sayısının yüzde 95,9'una ulaşılmasını sağladı.

Mevcut büyüme trendinin korunması halinde, yıl sonunda yeni müşteri sayısının 200 bine ulaşması ve 2024 yılı toplam müşteri sayısına göre yaklaşık yüzde 92'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 2025'in ilk yarısında elde ettikleri güçlü sonuçların, Türkiye'de tasarrufa dayalı finansman modeline olan ihtiyacın ve güvenin ne denli arttığını gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme faaliyetlerine hız verdiklerini ve ülke genelinde müşteri portföylerini farklı segmentlerde genişlettiklerini, on binlerce vatandaşın daha ev ve araç hedeflerine faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz çözümlerle ulaşmasına aracılık ettiklerini vurgulayan Akbal, "Yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla çalışarak daha fazla insanın gelecek planlarını gerçeğe dönüştürmesini sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.