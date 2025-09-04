BIST 10.815
Google, Youtube ve Gmail çöktü! Kesinti 1 saat sürdü şifre uyarısı verilmişti

Dünyanın en büyük arama motoru Google ve ona bağlı mail servisi olan Gmail ve video stream sitesi YouTube'a erişim saat 10 suları itibariyle kesildi. Kesinti yaklaşık 1 saat sürdü. Google henüz bir açıklama yapmazken, Ulaştırma bakanlığı bilgi talep etti. Google geçen hafta şifreleri değişin uyarısı vermişti.

Türkiye'de Google sunucuları saat 10.00'da gitti. Erişim sorunu yaşayan ülkeler Türkiye ile birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya oldu.

1 SAAT SONRA AÇILDI

Google ile birlikte Youtube, Gmail ve Gemini gibi şirketin diğer servislerine de 1 saat boyunca erişim sağlanamadı. Google ve diğer kurumlarındaki sorun 1 saat sonra çözüldü. 

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN UYARISI YAPILMIŞTI

Google, 28 Ağustos'ta yayınladığı uyarı bildiriminde, 2,5 milyarın üzerindeki kullanıcısı için 'veri ihlali' risklerinin yaşanabileceğini belirtmiş ve Gmail şifrelerinin değiştirilmesini istemişti. 

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaşanılan sorunla alakalı bir paylaşımda bulundu. 

Sayan'ın paylaşımı şu şekilde; 
-"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

