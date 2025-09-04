BIST 10.815
DOLAR 41,18
EURO 48,12
ALTIN 4.690,38
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale

Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Milleti'nin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yeri olan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunurken, geleceğe dair önemlbi measajlar verdi

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından birinin atılmıştır"

Erdoğan, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinin milletin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihi bir meşale olduğunu söyledi. Kongresi’nde alınan kararlarla Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edildiğinin altını çizen Erdoğan,

"Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından birinin atılmıştır"

dedi.

Atatürk'ü unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajnın devamında şu ifadelere yer verdi: "Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi’nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi’nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
ICRYPEX Türkiye’de artık bütün işlemler yapılabiliyor!
ICRYPEX Türkiye’de artık bütün işlemler yapılabiliyor!
Kocaeli'ye yeni metro hattı Abdulkadir Uraloğlu temel atma töreni için tarih verdi
Kocaeli'ye yeni metro hattı Abdulkadir Uraloğlu temel atma töreni için tarih verdi
Fuzul yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı
Fuzul yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı
Burak Sergen'i görenler tanıyamadı! Kendinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği poz olay oldu
Burak Sergen'i görenler tanıyamadı! Kendinden 26 yaş küçük eşiyle verdiği poz olay oldu
Fatih Altaylı'nın Gürsel Tekin kulisi bomba! Özgür Özel iddiası da olay
Fatih Altaylı'nın Gürsel Tekin kulisi bomba! Özgür Özel iddiası da olay
Halı sahada taşlı ve sopalı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Halı sahada taşlı ve sopalı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu!
Survivor şampiyonu Adem Kılıççı kupayı asıl sahibine teslim etti, verdiği sözü tuttu!
Gürsel Tekin: 'Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim'
Gürsel Tekin: 'Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim'
Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı
Adana'da kayınpeder dehşeti! Damadına kurşun yağdırdı
Yurtiçi Kargo, "Türkiye'nin Güvenilir Markası" seçildi
Yurtiçi Kargo, "Türkiye'nin Güvenilir Markası" seçildi
Bakanlık harekete geçti! Kırtasiye denetimlerinde ceza yağdı
Bakanlık harekete geçti! Kırtasiye denetimlerinde ceza yağdı