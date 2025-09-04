ICRYPEX Türkiye’de artık bütün işlemler yapılabiliyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’ye kayyım olarak atanmıştır.

Abone ol

TMSF tarafından oluşturulan yeni yönetim kurulu, yatırımcıların haklarının korunmasını öncelik edinmiştir. Bu süreçte, platform içi alım-satım işlemlerine izin verilmiş; ancak güvenlik ve inceleme çalışmaları nedeniyle platform dışına çıkış talepleri geçici olarak durdurulmuştu. 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, bütün işlemler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

İki farklı ICRYPEX şirketi bulundu

Yapılan incelemelerde “Icrypex” adını taşıyan iki ayrı şirket tespit edilmiştir:

• Icrypex Türkiye (Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş) – TMSF’nin kayyım olarak atandığı, ülkemizin yasal mevzuatına tabi olan platformdur.

• Icrypex Global (Icrypex Sociedad Anónima de Capital Variable) – El Salvador merkezli olup Türkiye’deki yasal düzenlemelere tabi değildir.

Yatırımcılarımız için önemli ayrım

TMSF yalnızca Icrypex Türkiye’yi yönetmektedir. El Salvador merkezli Icrypex Globalkayyım tarafından yönetilmemektedir. Bu nedenle, Icrypex Türkiye’nin Icrypex Global ile ilgili herhangi bir işlem yapması veya aracılık etmesi mümkün değildir.

Yatırımcılarımızın haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.