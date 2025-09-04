Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'ın Bursa Adli Tıp Kurumunda DNA eşleşmesi tamamlanan cenazesi, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.Abone ol
Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.
Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi.
Yukay'ın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.