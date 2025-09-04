BIST 10.833
DOLAR 41,18
EURO 48,11
ALTIN 4.686,44
HABER /  GÜNCEL

Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı

Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır." denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos'ta askerlerin arandığına dair görüntülerin yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı. 

Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı - Resim: 0

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
-"Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır." 

-Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır.

SOSYAL MEDYA TEHLİKELİ BİR HAL ALDI
Sosyal medya her geçen gün kirlenmekte ve tehlikeli bir hâl almaktadır. Halkımız sosyal medya üzerinden yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü! 19 yaşındaki katil zanlısı ile savcının fotoğrafı çıktı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü! 19 yaşındaki katil zanlısı ile savcının fotoğrafı çıktı
Google, Youtube ve Gmail çöktü! Kesinti 1 saat sürdü şifre uyarısı verilmişti
Google, Youtube ve Gmail çöktü! Kesinti 1 saat sürdü şifre uyarısı verilmişti
Corendon Havayolları halka arz olmaya hazırlanıyor
Corendon Havayolları halka arz olmaya hazırlanıyor
Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
ICRYPEX Türkiye’de artık bütün işlemler yapılabiliyor!
ICRYPEX Türkiye’de artık bütün işlemler yapılabiliyor!
Kocaeli'ye yeni metro hattı Abdulkadir Uraloğlu temel atma töreni için tarih verdi
Kocaeli'ye yeni metro hattı Abdulkadir Uraloğlu temel atma töreni için tarih verdi
Fuzul yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı
Fuzul yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı