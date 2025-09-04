BIST 10.833
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu

Anadolu Ajansı
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki kızını öldüren baba, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızını öldürdüğünü itiraf eden Amir Yazıcı'nın (44) yargılandığı davanın ilk duruşması, Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya Yazıcı ve avukatı katıldı.

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen Yazıcı'ya "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kızını öldürdüğünü itiraf etmişti

10 Şubat 2025'te Yazıcı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar edeceğini düşünen yakınları durumu polise bildirmiş, Yazıcı'nın evine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açılmış, sağlık görevlileri Yazıcı'nın 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bilekleri kesilmiş halde bulunan Yazıcı ise Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yazıcı, ifadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını görüp çok sinirlendiğini belirtmiş, "Eve geldikten kısa süre sonra bu sebeple tartıştık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve bileklerimi kestim." demişti.

