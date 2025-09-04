O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi

Dünya'nın her yerinde sıkça tüketilen o içecek hakkında açıklama! Sağlığa zararı tespit edildikten sonra belli yaş grubuna yasak geldi. Türkiyede'de raflarda bulunan içecek için işte son karar...

Abone ol

İngiltere, çocukların sağlığını yüksek oranda tehdit ettiği gerekçesiyle enerji içeceklerine karşı kapsamlı bir yasak hazırlığına girdi. Türkiye'de de satışına devam edilen bu yüksek kafeinli ürünlerin, 16 yaş altına satışı marketlerden internet sitelerine, restoranlardan otomatlara kadar her alanda yasaklanması gündeme geldi.

İngiltere hükümeti, son yıllarda artan sağlık endişeleri sebebiyle çocuklar arasında tüketimi oldukça yaygınlaşan enerji içeceklerine karşı harekete geçmeye başladığını duyurdu.

16 yaşının altındakilere tamamen yasaklanacak!

Özellikle sporla ilgilenen gençler arasında sıkça tüketilen bu yüksek kafeinli içeceklerin, 16 yaşın altındakilere satışı tamamen yasaklanacak. Yasak kapsamına girecek olan içecekler, litre başına 150 miligramdan fazla kafein içeren ve genellikle ambalajlarında "çocuklara önerilmez" şeklinde uyarı bulunan ürünler olacak. Kola, çay ve kahve gibi daha düşük kafeinli içecekler ise kapsam dışında bırakıldı.

Hiçbir yolla satışı mümkün olmayacak

Yayınlanan yeni düzenlemeye göre yasak sadece marketleri değil; çevrim içi satış platformlarını, restoranları, kafeleri ve otomatları da kapsayacak. Böylelikle, yüksek kafeinli enerji içeceklerinin 16 yaş altındaki bireylere hiçbir yolla satışı mümkün olmayacak.

Bazı büyük perakende zincir marketleri, daha önce gönüllü olarak enerji içeceklerinin çocuklara satışını durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Ancak bu çocuklara zararlı içecek satışının durdurulma uygulaması tüm marketlerde geçerli değil. Hâlâ bazı satış noktalarında çocukların bu ürünlere kolayca erişebildiği biliniyor.

Tüketim oranları çok yüksek

Yeni düzenlemeye göre çocuklarda uyku sorunları, dikkat eksikliği, kaygı bozuklukları ve obezite gibi sağlık problemlerini azaltması ön planda. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu adım, yaklaşık 40 bin çocuğun obeziteye yakalanmasını önleyebilirken, yüz binlerce çocuğun da eğitim başarısı ve genel yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin çocuğun en az bir enerji içeceği tükettiği belirtiliyor. 13-16 yaş grubundaki gençlerin ise üçte biri haftada en az bir kez bu içeceklerden içiyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Wes Streeting, bu alışkanlığı eleştirerek, "Çocuklar her gün bir çift espressoya eş değer kafein alıyorsa, onlardan okulda başarı bekleyemeyiz." açıklamasında bulundu.

Araştırmalar sonucu birçok zarara yol açtığı ortaya çıktı

2024 yılında 1,2 milyon çocuk ve genç üzerinde yapılan bir araştırma, enerji içeceği tüketiminin baş ağrısı, huzursuzluk, kronik yorgunluk ve uyku kalitesinde ciddi düşüşle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarda da artış gözlemlendi.

Konuyla ilgili konuşan araştırmacılardan Profesör Amelia Lake, bu içeceklerin çocukların beslenmesinde yerinin olmadığını vurgularken, hükümet ise yasağın yalnızca çocuk sağlığına değil, uzun vadede ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını belirtiyor.

Türkiye'de durum ne olacak?

Türkiye'de de satışı hala devam etmekte olan birçok enerji içeceği markası bu kapsamda değerlendirme altına alındı. İngiltere'de alınan kararın, ilerleyen dönemde diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de benzer uygulamaların önünü açabileceği düşünülüyor.