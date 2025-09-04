BIST 10.833
DOLAR 41,18
EURO 48,11
ALTIN 4.686,44
HABER /  MAGAZİN

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı

Ünlü ve başarılı oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı. 2024 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Serkan Keskin ile Meriç Aral’ın oğlu dünyaya geldi. Bebeklerine koydukları isim büyük ilgi gördü. Bakın o isim ne...

Abone ol

En son Sandık Kokusu isimde dizide izleyiciyle buluşan oyuncu Meriç Aral, 5 yıllık aşkı ve aynı zamanda kendi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile geçtiğimiz Eylül ayında dünyaevine girdi. 

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı - Resim: 0

Yakınlarının katıldığı bir düğünle Etiler'de evlenen ünlü çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi geldi. Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan güzel oyuncu Meriç Aral, hamilelik sürecindeki heyecanını sık sık takipçileriyle paylaştı.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı - Resim: 1

Ünlü çiftin oğlu İstanbul'da dünyaya geldi

Ünlü çiftten sonunda beklenen o müjdeli haber geldi. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in oğlu, İstanbul'da dünyaya geldi.

Yeni doğan bebeklerine verecekleri isim, sevenleri tarafından çok merak ediliyordu. Gözler ünlü çiftin üzerindeyken, takipçileri çeşitli isim tahminlerinde bulunuyordu. Sonunda sevenlerinin merak ettiği o haber geldi. 

O isim...

Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Meriç Aral ile Serkan Keskin'in oğlu, İstanbul'da dünyaya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü
Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü
Gürsel Tekin'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' yanıtı
Gürsel Tekin'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' yanıtı
Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı
Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü! 19 yaşındaki katil zanlısı ile savcının fotoğrafı çıktı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldürmüştü! 19 yaşındaki katil zanlısı ile savcının fotoğrafı çıktı
Google, Youtube ve Gmail çöktü! Kesinti 1 saat sürdü şifre uyarısı verilmişti
Google, Youtube ve Gmail çöktü! Kesinti 1 saat sürdü şifre uyarısı verilmişti
Corendon Havayolları halka arz olmaya hazırlanıyor
Corendon Havayolları halka arz olmaya hazırlanıyor
Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı: Tarihi bir meşale
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
Teknesi parçalanmıştı! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi