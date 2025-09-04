Gürsel Tekin'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' yanıtı

CHP'de sular durulmuyor. Son olarak pazartesi günü il binasına giderek görevine başlayacağını açıklayan Gürsel Tekin, kendisi hakkında “iktidarın kayyumu” ifadesini kullanan Genel Başkan Özgür Özel’e yanıt verdi. Tekin, “Ben partiliyim” dedi.

İl başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, hem il binası hem de kendisi hakkındaki "kayyum" tartışmalarına yanıt verdi. Tekin, Pazartesi günü il binasına giderek partililerle kucaklaşacaklarını söyledi.

"Bizler aynı ailenin mensuplarıyız"

Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü'ye konuşan Gürsel Tekin, “Pazartesi il başkanlığımıza gideceğiz. Orada arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bizler aynı ailenin mensuplarıyız. Oraya kucaklaşmaya gidiyoruz. Ayrıştırmaya değil. Onlar da kalsın orada. Bina hepimize yeter. Maksadımız kimseyi bertaraf etmek değil” ifadelerini kullandı.

"Partiliyim"

Gürsel Tekin'in, Genel Başkan Özgür Özel'den randevu talep edeceği de gündeme gelmişti. Özgür Özel’in, “Gürsel Tekin'e randevu veririm ama AK Parti iktidarının kayyumuna randevu vermem” şeklindeki açıklaması hatırlatıldığında, Tekin’in ilk tepkisi, “İktidarın kayyumu değilim ben partiliyim” oldu. Tekin, randevu talebini Özel’in özel kalemine ilettiklerini belirterek, “Genel başkanımızın randevu vereceğine inanıyorum. Randevu verilirse gidip kim olduğumuzu neler yapmak istediğimizi anlatacağız. Kayyum gibi öyle ağır laflar üzücü olur” dedi. Gürsel Tekin, Genel Başkan Özel’den randevu verilmesi yönünde beklentisi olduğunu, en azından verilmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi.