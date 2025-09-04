BIST 10.833
ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok iddialı tahmin!

Hafta başından bu yana rekora doymayan ons altın, 3.500 dolar üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın yılbaşından bu yana yüzde 36 değer kazandı. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. ABD'li dev banka da altın için olay yaratacak bir tahminde bulundu.

Altında peş peşe rekorlar kırıldı. Yeni güne de satış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı 4 bin 681 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 7 bin 710 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 710 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 3 bin 536 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 578,54 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde kar realizasyonlarının etkisiyle güne satıcılı başladı. Dün yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 559 dolardan kapanan ons altın, şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 536 dolardan alıcı buluyor.

Çok iddialı tahmin

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs,  Fed’in itibarı zarar görür ve yatırımcılar tahvillerden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

