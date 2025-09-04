BIST 10.823
Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık faciası derinleşiyor. Son 24 saatte 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, 7 Ekim'den bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 370'e yükseldi.

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı sıkı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz derinleşiyor. Son 24 saat içinde üç Filistinli daha açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti. Bu son ölümlerle birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 131'i çocuk olmak üzere 370'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki trajik durumun her geçen gün kötüleştiği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'ta Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 16'sı çocuk toplam 92 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

IPC'nin son raporu, Gazze'deki durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" ifade edildi. Ayrıca, 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize olan felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu tespitine yer verildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlaması, bölgede gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğine yol açarak yaygın bir insani felakete neden oluyor. Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in "açlık ve susuzluğu bir silah olarak" kullandığını belirtiyor.

