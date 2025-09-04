BIST 10.833
Savcı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından cenaze programı da netleşti. Evli ve iki çocuk babası Kayhan'ın cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet işlendi. İstanbul Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan 19 yaşındaki Mustafa Can G.'nin, savcıyla arasında iki yıl öncesine dayanan bir husumet olduğu belirlendi.

Savcı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede: Saldırganın 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Olay Çekmeköy'de bulunan Yeşil Oba Et Mangal adlı işletmede meydana geldi. Savcı Ercan Kayhan, restoranda bulunduğu sırada Mustafa Can G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın, yaklaşık iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalıştığı ve o dönemde müşteri olan Savcı Kayhan ile bir tartışma yaşadığı tespit edildi. Bu tartışmanın aralarında bir husumete yol açtığı ve cinayetin de bu nedenle işlendiği düşünülüyor.

Olayın ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Mustafa Can G.'nin, daha önce üç ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Yarın Pendik Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek

Evli ve iki çocuk babası olan Savcı Ercan Kayhan’ın cenaze programı da netleşti. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre, Kayhan'ın cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Pendik Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

