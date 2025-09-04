BIST 10.833
DOLAR 41,18
EURO 48,11
ALTIN 4.686,44
HABER /  GÜNCEL

2025-2026 yılı KYK yurt oda ücretleri açıklandı! KYK fiyat listesi 750'den başlıyor

2025-2026 yılı KYK yurt oda ücretleri açıklandı! KYK fiyat listesi 750'den başlıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başlarken yeni fiyat listesi de yayınlandı. Geçen yıla kıyasla KYK yurt ücretlerinde yüzde 40’lık bir artış yapıldı. KYK oda fiyatları 1250 liraya kadar çıkıyor. 2 Eylül’de başlayan KYK yurt başvuruları, 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Yurt Koordinasyon Merkezi’ndeki açıklamasında, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Yeni dönemde yurt ücretleri geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında yükseldi.

KYK 2025-2026 YURT ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ
Bakanlık tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesi odalara göre şöyle:

Tip oda: 750 TL
Tip oda: 850 TL
Tip oda: 850 TL
Tip oda: 1050 TL
Tip oda: 1150 TL
Tip oda: 1250 TL

Geçen yılki ücretler ise şu şekildeydi:

Tip oda: 517,50 TL
Tip oda: 607,50 TL
Tip oda: 607,50 TL
Tip oda: 720 TL
Tip oda: 765 TL
Tip oda: 855 TL

Fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarındaki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Genellikle yurt odaları en az üç kişilik olarak tasarlanıyor. 

Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Başvurular 6 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İzmir'in suyunu veren Tahtalı Barajı'nı gören şok oluyor! Adalar çıktı ova oldu
Foto Galeri İzmir'in suyunu veren Tahtalı Barajı'nı gören şok oluyor! Adalar çıktı ova oldu Galeriye Gözat
KYK
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında yeni gelişme
Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında yeni gelişme
AK Partili Faruk Acar'dan 'Terörsüz Türkiye süreci' açıklaması
AK Partili Faruk Acar'dan 'Terörsüz Türkiye süreci' açıklaması
Savcı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu
Savcı Ercan Kayhan'ın cenaze programı belli oldu
Sırp lider Vucic'ten Kosova Hırvatistan ve Arnavutluk iddiası
Sırp lider Vucic'ten Kosova Hırvatistan ve Arnavutluk iddiası
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in bebeği doğdu! Koydukları isim büyük ilgi topladı
Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü
Bogdanovic'ten Türkiye'ye tebrik, FIBA ve NBA'den Şengün'e övgü
Gürsel Tekin'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' yanıtı
Gürsel Tekin'den CHP lideri Özgür Özel'e 'kayyum' yanıtı
Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı
Anıtkabir'de askerlerin arandığı iddiası! MSB işin aslını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
13 yaşındaki kızını öldüren babanın cezası belli oldu! İtirafı kan dondurmuştu
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
O içecek artık raflarda olmayacak! Tehlike son anda farkedildi
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı
KDV ve ÖTV'de yeni dönem: Alt sınır 5 kat arttı