2025-2026 yılı KYK yurt oda ücretleri açıklandı! KYK fiyat listesi 750'den başlıyor

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başlarken yeni fiyat listesi de yayınlandı. Geçen yıla kıyasla KYK yurt ücretlerinde yüzde 40’lık bir artış yapıldı. KYK oda fiyatları 1250 liraya kadar çıkıyor. 2 Eylül’de başlayan KYK yurt başvuruları, 6 Eylül’e kadar devam edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Yurt Koordinasyon Merkezi’ndeki açıklamasında, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Yeni dönemde yurt ücretleri geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında yükseldi.

KYK 2025-2026 YURT ÜCRETİ FİYAT LİSTESİ

Bakanlık tarafından açıklanan yeni fiyat tarifesi odalara göre şöyle:

Tip oda: 750 TL

Tip oda: 850 TL

Tip oda: 850 TL

Tip oda: 1050 TL

Tip oda: 1150 TL

Tip oda: 1250 TL



Geçen yılki ücretler ise şu şekildeydi:

Tip oda: 517,50 TL

Tip oda: 607,50 TL

Tip oda: 607,50 TL

Tip oda: 720 TL

Tip oda: 765 TL

Tip oda: 855 TL

Fiyat farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarındaki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Genellikle yurt odaları en az üç kişilik olarak tasarlanıyor.

Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Başvurular 6 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.