İzmir'in suyunu veren Tahtalı Barajı'nı gören şok oluyor! Adalar çıktı ova oldu
İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor. Yıllık ortalama 90 milyon metreküp su çekilen barajdaki kuraklığın etkisiyle havzanın büyük bölümü adeta ovaya dönüştü. Sadece küçük bir noktada suyun kalması nedeniyle havzada adacıkların oluştuğu, eski yapıların ortaya çıktığı, zeminin çatladığı görüldü.
İZMİR bu yaz su kriziyle boğuştu. Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor. Anadolu Ajansı barajın son halini çekince durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıktı. İzmir'de 3 günde 1 sular kesiliyordu. Bu hafta itibariyle her gece su kesintisi başlamıştı. Sebebi de barajın bu hali...
Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İzmir'de de yetersiz yağışlar, artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketime bağlı nedenler barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkiliyor.
Yılın başından bu yana kentin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'i yer altı, yüzde 45'i ise yüzeydeki su kaynaklarından sağlanıyor. Var olan su kuyularında kullanım artarken, yeni kuyular açılması için de çalışmalar sürüyor.
Normal şartlarda şehrin içme suyunun yaklaşık yarısının karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, 3 Eylül'de yüzde 5 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 seviyesindeydi. Barajdaki bu su seviyesi, son 26 yılın en düşük eylül rakamı olarak kayıtlara geçti.