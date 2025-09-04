İzmir'in suyunu veren Tahtalı Barajı'nı gören şok oluyor! Adalar çıktı ova oldu

İZMİR bu yaz su kriziyle boğuştu. Kentin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü eylül ayını yaşıyor. Anadolu Ajansı barajın son halini çekince durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıktı. İzmir'de 3 günde 1 sular kesiliyordu. Bu hafta itibariyle her gece su kesintisi başlamıştı. Sebebi de barajın bu hali...