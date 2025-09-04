BIST 10.827
GÜNCEL

İstanbul Boğazı'nda tekne kararı: 8 Eylül'den itibaren yasak

İstanbul Boğazı'nda tekne kararı: 8 Eylül'den itibaren yasak

İstanbul Valiliği'nden kentin özellikle boğaz kıyısı bölgelerinde kapsamlı bir denetim ve düzenlemeye gidileceğini duyuruldu. Amaç ise izinsiz teknelerin faaliyeletlerini sona erdirmek.

İstanbul kıyılarındaki 24 metre ve üzeri, günübirlik gezi veya işletme ruhsatlı tur teknelerinin, kendilerine ayrılan alanlara çekilmesi isteniyor.

İstanbul Valiliğince, "İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar" alındı.

Kararla birlikte bağlanma izni bulunmayan teknelerin tespit edilip uzaklaştırılması ve izinsiz yolcu indirip-bindirme işlemlerine de son verilmesi amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada 8 Eylül'den itibaren İstanbul kıyılarında bu teknelere yönelik denetimlerin artırılıp ceza kesileceği bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Valilik bünyesinde, Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

