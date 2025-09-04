Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti

Bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan 14 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı. Son dönemlerde evliliklerinde krizlerin yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili hızlı bir şekilde boşandığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Magazin gündeminin ve cemiyetin en ilgi çeken çiftlerinden olan Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan, 14 yıl önce nikah mamasına oturmuştu. Son günlerde çiftin evliğinde çatırdamalar meydana geldiği konuşulurken, tüm gözler onlara çevrilmişti. Gözde çift hakkında ortaya atılan iddialar, büyük merak konusu oldu.

Cemiyet hayatının gözde çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiaları gündemdeydi.

Özilhan Ailesi’ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğruladı.

Bu hafta boşanacakları konuşulan ünlü çift hakkında herkesi şaşırtan bir büyük iddia daha gündeme geldi. Ortaya atılan iddialara göre; bir dönem oyunculuk yapan Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.