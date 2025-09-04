Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara-Adalar hattında bazı feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Balıklı'dan saat 15.45, Avşa'dan saat 14.30, Narlı'dan saat 16.30 ve Marmara'dan saat 17.45 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Güney Marmara-Adalar Hattı'nda ise Ekinlik hareketli 16.30 seferinin yapılamayacağı, ayrıca Erdek'ten saat 19.30 kalkışlı seferin de olumsuz hava şartlarından dolayı Ekinlik Adası'na uğramayacağı duyuruldu.