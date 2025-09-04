16 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü! Seyir halindeyken kırıldı...
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Yıldız idaresindeki traktör seyir halindeyken, binme basamağında oturan 16 yaşındaki Eren Erdoğan, basamağın kırılması sonucu traktörden düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eren Erdoğan'ın cenazesi otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna gönderildi.