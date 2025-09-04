Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirledi iddiası

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği ve yeni hocasını belirlediği ortaya çıktı. İddiaya göre Fenerbahçe, İsmail Kartal'la anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Devin Özek, kararı Mourinho'ya bildiren kişi oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho'nun gönderilmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı. Özellikle son birkaç gün oldukça yoğun geçti.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a bu dönemde yabancı teknik direktörleri önerdi. Özek, Başkan Koç'a farklı hocalar hakkında raporlar sundu.

Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi. Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.

İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından İsmail Kartal'ın açıklanması bekleniyor. Fanatik'in iddiası henüz Fenerbahçe kaynakları tarafından yalanlanmadı.