BIST 10.828
DOLAR 41,17
EURO 48,07
ALTIN 4.695,16
HABER /  SPOR

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirledi iddiası

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirledi iddiası

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir süredir yeni teknik direktör arayışları devam ediyordu. Sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği ve yeni hocasını belirlediği ortaya çıktı. İddiaya göre Fenerbahçe, İsmail Kartal'la anlaşma sağladı.

Abone ol

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Devin Özek, kararı Mourinho'ya bildiren kişi oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho'nun gönderilmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı. Özellikle son birkaç gün oldukça yoğun geçti.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a bu dönemde yabancı teknik direktörleri önerdi. Özek, Başkan Koç'a farklı hocalar hakkında raporlar sundu.

Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi. Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.

İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından İsmail Kartal'ın açıklanması bekleniyor. Fanatik'in iddiası henüz Fenerbahçe kaynakları tarafından yalanlanmadı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Koçtaş'ta kampanya başlaıd birçok üründe indirim fırsatı
Koçtaş'ta kampanya başlaıd birçok üründe indirim fırsatı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz rezervleri son durum
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz rezervleri son durum
AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi
AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı!
ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı!
CHP mitinginde söylendi: İmamoğlu'na tapıyoruz canımızı vermeye geldik
CHP mitinginde söylendi: İmamoğlu'na tapıyoruz canımızı vermeye geldik
16 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü! Seyir halindeyken kırıldı...
16 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü! Seyir halindeyken kırıldı...
Gazze'de son 24 saatte 84 Filistinli katledildi!
Gazze'de son 24 saatte 84 Filistinli katledildi!