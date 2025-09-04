BIST 10.823
DOLAR 41,17
EURO 48,07
ALTIN 4.686,44
HABER /  EKONOMİ

AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi

AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Çekya'nın başkenti Prag'a 15 Aralık'ta sefer başlatacak.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında 34 ülkeye sefer düzenleyen AJet, Orta Avrupa'nın tarihi kentlerinden Prag'ı da uçuş rotasına ekledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı'na 15 Aralık'tan itibaren düzenlenecek seferler pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak.

İstanbul-Prag biletleri, 49 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı!
ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı!
CHP mitinginde söylendi: İmamoğlu'na tapıyoruz canımızı vermeye geldik
CHP mitinginde söylendi: İmamoğlu'na tapıyoruz canımızı vermeye geldik
16 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü! Seyir halindeyken kırıldı...
16 yaşındaki Eren'in akıllara durgunluk veren ölümü! Seyir halindeyken kırıldı...
Gazze'de son 24 saatte 84 Filistinli katledildi!
Gazze'de son 24 saatte 84 Filistinli katledildi!
İstanbul Boğazı'nda tekne kararı: 8 Eylül'den itibaren yasak
İstanbul Boğazı'nda tekne kararı: 8 Eylül'den itibaren yasak
İYi Partili isimden Zafer Partisi ve Anahtar Partisi ile ittifak açıklaması
İYi Partili isimden Zafer Partisi ve Anahtar Partisi ile ittifak açıklaması
Süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma!
Süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma!