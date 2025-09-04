BIST 10.828
Koçtaş'ta kampanya başlaıd birçok üründe indirim fırsatı

Koçtaş, sonbaharın ilk indirim kampanyasıyla yaşam alanlarını yenilemek isteyen tüketicilere çeşitli fırsatlar sunacak.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, mobilya kategorisi başta olmak üzere tadilat, ev yenileme, ev gereçleri, beyaz eşya, ısıtıcılar, kamp ve bahçe ürünlerinde yüzde 40'a varan indirimler tüketicilerle buluşacak.

Koçtaş, sonbahara hazırlık döneminde evini yenilemek isteyenler için birçok farklı kategoride avantajlı fırsatlar sunuyor.

Bu kapsamda, mobilyadan ev gereçlerine, beyaz eşyadan ısıtıcılara, kamp ve bahçe çözümlerinden tadilat ve ev yenilemeye kadar birçok üründeki indirim fırsatlarına Koçtaş'ın satış kanallarından ulaşılabilecek.

Tüketiciler, kampanyadaki ürünlere Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması ve markanın internet sitesinden ulaşabilecek.

