UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tahmini yapıldı Galatasaray detayı

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 16,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Real Madrid'i yüzde 13,1 ile Liverpool ve yüzde 12,6 ile Barcelona takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain'in turnuvayı kazanma ihtimaline ise yüzde 11,5'lik bir oran verildi.

GALATASARAY'IN YÜZDESİ

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.

USG, Slavia, Pafos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.