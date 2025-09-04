BIST 10.828
DOLAR 41,17
EURO 48,07
ALTIN 4.695,16
HABER /  POLİTİKA

CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok

CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok

Yargının CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimini iptal edip yerine atama yapması sonrasında sular durulmuyor. Bu kararın devamı YSK'dan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 13 Eylül'deki kongresine izin vermedi. Sebep olarak da yargının verdiği karar gösterildi.

Abone ol

ATAŞEHİR İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül’de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılamayacağına hükmetti. Karar CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na tebliğ edildi. İlçe Başkanı Celal Yalçın, bilgiyi doğruladı.

YARGI KARARI HATIRLATILDI
YSK’ya bağlı İlçe Seçim Kurulu, verdiği kararda İstanbul 45. Asliye’nin “kongre iptali”ne atıf yaptı. Böylece İstanbul’da yapılacak olam tüm kongreler durdurulmuş oldu. 

Haberi duyuran CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu. CHP üyesi Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna sunulan şikayet dilekçesi üzerine disiplin süreci başlatıldı. Barış Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak. Barış Yarkadaş 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.

CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İşte Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni! O olay her şeyin sonu olmuş
Foto Galeri İşte Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni! O olay her şeyin sonu olmuş Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı
HDI Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek
Adana'da mide bulandıran olay!
Adana'da mide bulandıran olay!
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirledi iddiası
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirledi iddiası
Koçtaş'ta kampanya başlaıd birçok üründe indirim fırsatı
Koçtaş'ta kampanya başlaıd birçok üründe indirim fırsatı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz rezervleri son durum
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! Altın, döviz rezervleri son durum
AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi
AJet'in Prag seferleri başlıyor tarih verildi
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki Zeytun Mahallesi'nde bir ilkokulu havaya uçurdu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da MotoGP'deki takım arkadaşı belli oldu
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
MHP'li Yalçın'dan CHP'ye musalla taşlı gönderme! 'Geliyor gelmekte olan'
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan'ın evliliklerinde hazin son! Tek celsede bitti
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi