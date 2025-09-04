CHP'ye bu kez YSK'dan şok haber! Ataşehir'in 13 Eylül'deki kongresine izin yok

Yargının CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı seçimini iptal edip yerine atama yapması sonrasında sular durulmuyor. Bu kararın devamı YSK'dan geldi. Yüksek Seçim Kurulu, Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın 13 Eylül'deki kongresine izin vermedi. Sebep olarak da yargının verdiği karar gösterildi.

ATAŞEHİR İlçe Seçim Kurulu, CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’nın 13 Eylül’de düzenlemek istediği ilçe kongresinin yapılamayacağına hükmetti. Karar CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı’na tebliğ edildi. İlçe Başkanı Celal Yalçın, bilgiyi doğruladı.

YARGI KARARI HATIRLATILDI

YSK’ya bağlı İlçe Seçim Kurulu, verdiği kararda İstanbul 45. Asliye’nin “kongre iptali”ne atıf yaptı. Böylece İstanbul’da yapılacak olam tüm kongreler durdurulmuş oldu.

Haberi duyuran CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu. CHP üyesi Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna sunulan şikayet dilekçesi üzerine disiplin süreci başlatıldı. Barış Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak. Barış Yarkadaş 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.