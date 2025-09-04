İşte Savcı Ercan Kayhan cinayetinin nedeni! O olay her şeyin sonu olmuş
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek katledildi. Kan donduran olayın nedeninin ise uyuşturucudan kaynaklandığı iddia edildi. İkili arasında yaşanan olayın ardından abi kardeş ilişkilerinin bittiği belirtildi. İşte detaylar...
Dün akşam Çekmeköy'de yaşanan cinayet kan dondurdu. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yerken 19 yaşındaki Mustafa Can Gül'ün saldırısına uğradı. Önce aralarında tartışma çıktı, daha sonra 19 yaşındaki Gül, cebinden bıçak çıkararak Kayhan'ın boğazını kesti. Kanlar içinde kalan savcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kan donduran vahşetin detayları ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU KULLANIP İŞE GELİYORMUŞ
Vahşetin yaşandığı restoranın Kayhan veya ailesi tarafından işletildiği, saldırganın da işletme çalıştığı iddiası ortaya atıldı.
Husumetin sebebinin ise uyuşturucudan kaynaklandığı aktarıldı. Buna göre savcı Kayhan, abi kardeş gibi olduğu Gül uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardı.
Ancak Gül bu uyarıya kulak tıkadı. Hatta uyuşturucu kullanıp iş gelmeye başladı. Kayhan ise bu duruma karşı çıkıp işten ayrılmasını istedi. Ayrıca katilin babasının da madde bağımlısı olduğu iddia edildi.