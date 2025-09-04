CHP lideri Özgür Özel rest çekti! 'Kayyum' sözleri olay: İsterse...

BIST 10.828
Anadolu Ajansı
CHP'de sular durulmuyor. 'Kayyum' kararı sonrası açıklamalar peş peşe geliyor. Özgür Özel de CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında rest çekti "İsterse bütün il yönetimlerine kayyum atasınlar. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Özel, ülke olarak tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadıklarını, bunun da demokrasi ile gelen iktidarın, ülkeyi sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçları olduğunu ileri sürdü. Türk milletine ağır bedeller ödetildiğini söyleyen Özel, "Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altındadır." diye konuştu.

Kayyum kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına yönelik hükmüne ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bir siyasi partinin 2 yıl önce yaptığı, şimdi de yenisini yaptığı, mahalle seçimlerinin barış huzur içinde olduğu bir süreçte, gelecek hafta sonu bütün ilçe kongreleri bitiyorken, yeni il kongresi yapılacakken, 2 yıl önceki il kongresini bir meczup beyanıyla ortadan kaldırıp 16 milyonluk bir kentte o kenti yöneten partinin il başkanına kayyum atamak, il binasını mahkemeye vermek, kongresini iptal etmek orayı kazanan belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusundan millete korku salmak için yapılan iş ve eylemler değilse nedir?"

Özgür Özel, partisinin kuyusunun kazıldığını ve partisine çamur atıldığını öne sürerek, ülkeyi aydınlık, temiz yarınlara davet etti.

"İsterse CHP'ye kayyum atasınlar..."

Bu hafta parti programına yönelik attıkları adımı, "iktidar yürüyüşünün adımı" olarak nitelendiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsterse bütün il yönetimlerine kayyum atasınlar. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir CHP için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. 100 yıl önceki inanç, kararlılık ve ruhla, birbirimize olan güvenle ve sevgiyle, büyük cesaretle yolumuzda yürüyeceğiz. Onları, o çamur deryasında birbirlerini çamurlamaya, etrafa çamur atmaya devam etmeye, milletimizi, aydınlık, müreffeh, zengin, güçlü ve mutlu yarınlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle bir kez daha yürümeye davet ediyorum."

